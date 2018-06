Hannover

Heghlu'meH QaQ DaHjaj“, sagt der mutige Klingonenkrieger, als er sein gebogenes Schwert zückt. Star-Trek-Fans wissen: Das bedeutet „Heute ist ein guter Tag zum Sterben“. Raffinierte Kunstsprachen wie Klingonisch gibt es nicht nur im Star-Trek-Universum: Auch die Elben von Mittelerde und die Dothraki aus „Game of Thrones“ sprechen mehr als fantastisches Kauderwelsch. Ihre Erfinder haben sich nicht Vokabeln ausgedacht und wild aneinandergereiht, sondern mit den Eigenschaften realer Sprachen gearbeitet. Was Elbisch, Klingonisch und Dothraki über die Kultur ihrer Sprecher verraten, erfahren die Besucher im Vortrag „Kunstsprachen in Fantasy- und Science-Fiction-Kulturen“ der Sprachwissenschaftlerin Eltje Böttcher vom Fachsprachenzentrum der Leibniz-Universität. Mittwoch, 13. Juni, 18.30 Uhr im Museum August Kestner, Trammplatz 3. Der Eintritt kostet 5, ermäßigt 4 Euro.

ZISH verlost am Montag zweimal zwei Karten für den Vortrag. Wer um 15 Uhr unter (05 11) 5 18 18 07 diese klingonische Weisheit zitiert, gewinnt mit etwas Glück: „MeQtaHbogh qachDaq Suv qoH neH.“

Mario Moers