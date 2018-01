Donots im Interview: „Ich verstehe die Wut nicht“

Hannover. Die Band Donots hat mit „Lauter als Bomben“ ihr zweites deutschsprachiges Album rausgebracht. Nun gehen die fünf Punkrocker aus Ibbenbüren mit neuen Songs im Gepäck wieder auf Tour. Am 22. Februar spielen die Donots im Capitol. ZiSH hat mit Bassist Jan-Dirk Poggemann, auch Purgen genannt, und Gitarrist Alexander Seidenbiedel über wilde Gigs in Hannover, Musikfernsehsender wie MTV oder Viva und Nazis gesprochen.

Wir haben ein bisschen im Archiv gewühlt und herausgefunden: Eure Auftritte in Hannover waren von dem ein oder anderen Zwischenfall überschattet. 2012 stand euer Gitarrist Guido mit Fieber auf der Bühne und 2015 musste euer Konzert abgesagt werden, weil euer Schlagzeuger Eike sich beim Rodeln verletzt hat.

Purgen: Und er ist nicht mal selber gerodelt, er hat seine Kids angeschoben. Dabei ist er in ein Loch getreten und hat sich das Knie verdreht. Und so kurzfristig gab es dafür natürlich keine Lösung, also mussten wir die Tour verschieben.

Alex: Ja, solche Ausfälle gibt es hin und wieder. Aber diesmal klappt hoffentlich alles.

Das klingt als würdet ihr euch Sorgen machen.

Purgen: Ne, bis jetzt ist alles gut. Aber es kann ja immer alles passieren.

Alex: Wir hatten auch coolerweise bei unserem letzten Auftritt in Hannover so viel Publikum wie noch nie in unseren fast 25 Bandjahren. Also die Vorzeichen sind gut.

2012 haben sechs eurer Fans während des Konzerts im Capitol eine menschliche Pyramide gebaut. Was haben eure Fans sonst noch so Schräges angestellt?

Purgen: (Lacht) Ja, geil, ich erinnere mich. Ich weiß aber auch noch: Wir waren mal in Ungarn, in einem kleinen Laden in Budapest. Und ganz vorn in der ersten Reihe war so ein älteres Pärchen, so um die 50Jahre alt. Die fanden das Konzert auch soweit gut, vor allem sie. Denn sie hat sich dann irgendwann sehr für Ingo interessiert und fing dann an, seinen Fuß zu berühren. Dann ging ihre Hand weiter das Bein hoch, dann bis zum Knie. Da hat der Typ neben ihr schon ein bisschen komisch geguckt. Und irgendwann hat sie dann voll in die Mitte gegriffen.

Alex: Ingo sagt immer „ein beherzter Griff in die Klötze“.

Purgen: Der Typ guckt stinksauer, aber irgendwie eher wegen Ingo. Und während sie zugreift, beißt er Ingo ins Knie. Volle Kiste. Unsere Crew lag am Boden vor Lachen.

Da wäre wohl ein „Do not“ angebracht gewesen. Von diesen Worten leitet sich euer Bandname Donots schließlich ab und verkörpert eine punkige Antihaltung. Auf dem neuen Album „Lauter als Bomben“ seid ihr aber auch mal Jasager.

Purgen: Ingo meinte mal, das das vorherige Album „Karacho“ für ihn so eine Nein- und Absageplatte war. Und lauter als Bomben ist so was wie ein „Nein, aber“. Also ein Stück weit positive Wut. Es ist eher ein nach vorn gewendetes Album. Man kann hier und da mal meckern und sagen, dass was nervt. Aber es ist schon ein positives Album.

Alex: Ich find's aber auch gut, dass es nicht nur Sonne aus dem Arsch ist.

Purgen: Ne, stimmt. Das geht in Zeiten wie diesen auch gar nicht.

Ihr zeigt in euren Songs eine klare Kante gegen Nazis. Nun habt ihr nach „Karacho“ mit „Lauter als Bomben“ euer zweites deutschsprachiges Album rausgebracht. Hat das Land es eurer Meinung nach nötig, eure Texte besser verstehen zu können?

Purgen: (Lacht) Ja, warum eigentlich nicht?

Alex: Aber die Frage bringt ein bisschen zusammen, was gar nicht zusammen gemeint ist. Wir hatten einfach irgendwann Bock auf eine deutschsprachige Platte. Damit einhergehend, dass die Stimmung im Land immer merkwürdiger wurde, war es uns aber auch umso wichtiger, eben ganz klar Position zu beziehen.

Purgen: Es wäre fast fahrlässig, in den Texten nicht darüber zu sprechen. Es ist auch nicht unbedingt groß politisch, das ist aus unserer Sicht einfach gesunder Menschenverstand.

Wenn man euch sagt, ihr seid eine politische Band, seid ihr ja auch nicht unbedingt begeistert.

Alex: Keiner von uns ist ein Politik-Experte. Im Punkrock sind zum Beispiel Menschenrechte immer ein Thema gewesen. Man ist eh nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten. Warum will man dann noch anderen Leuten das Leben schlecht machen? Es ist ja schon schwer genug, das eigene Leben angemessen zu führen. Ich verstehe diese Wut nicht.

Fühlen sich eure deutschsprachigen Songs für euch anders an als die mit englischen Texten?

Alex: Voll. Obwohl wir auch alle Englisch sprechen können, gehen die irgendwie direkter rein und berühren einen mehr. Und die Konzerte sind auch ein anderes Erlebnis, weil die Leute viel lauter mitsingen.

Purgen: Und was das Songwriting angeht, ist die deutsche Sprache auch nochmal eine ganz andere Sache, die auch instrumental noch ein bisschen was Anderes zulässt. Es ist alles ein bisschen schneller, kantiger, und dadurch ist glaube ich die Musik auch wieder ein bisschen ruppiger geworden.

Ihr habt mal in einem Interview gesagt, dass es eigentlich nicht so viel bringt, Botschaften nur vor Leuten zu verbreiten, mit denen man sowieso schon einer Meinung ist. Geht ihr mit eurer Musik auch dahin, wo es weh tut?

Alex: Das ist gar nicht so einfach. Zu unseren Konzerten kommen halt Leute, die wissen, wo wir stehen. Wir haben das aber ein Stück weit geschafft, als wir beim Bundesvision Songcontest von Stefan Raab auf Pro Sieben waren. Da haben wir nur unter der Prämisse zugesagt, dass wir den Song „Dann ohne mich“ spielen, der sich genau mit dem Stimmungswandel in Deutschland beschäftigt. Und wir wollten in den Song auch eine kleine Ansprache einbauen. Da mussten wir schon ein bisschen diskutieren, aber am Ende waren alle an Bord. Und damit haben wir über das Fernsehen schon ein gemischtes Publikum erreicht.

Purgen: Die Redaktion kam dann auch irgendwann an und hat gesagt, die Sendung wäre langsam ein bisschen zu politisch gefärbt. Aber wir wollten das auf gar keinen Fall weglassen. Und am Ende waren die aber auch super happy damit.

Wer sich so klar positioniert, muss auch mit Anfeindungen rechnen. Wann war denn eure letzte Begegnung mit einem Nazi?

Alex: Es ist bei uns eigentlich relativ ruhig, weil die Leute, die sich für uns interessieren, nichts gegen uns haben. Und die anderen nehmen uns vielleicht gar nicht so wahr.

Purgen: Es gibt aber schon auch so Leute, bei denen man denkt: „Sagt mal, habt ihr uns auf Englisch denn nie zugehört?“ Die haben dann teilweise bei unseren deutschsprachigen Texten erst gerafft, wie wir so ticken. Und sagen dann, dass wir vielleicht doch nichts für die sind.

Der Titel eures neuen Albums ist auch ein Statement gegen das „kriegstreiberische Geschrei in der Politik“, wie euer Frontmann Ingo es mal gesagt hat. Setzt sich eurer Meinung nach am Ende der durch, der am lautesten schreit?

Alex: Krass, oder? Kann schon sein. Ich meine, irgendwie ist Trump ja auch dahin gekommen, wo er ist. Aber der Titel kommt eigentlich mit zwei Bedeutungen auf dem Album vor. Einmal genau in dem Sinne, dass so ein 140-Zeichen-Tweet vielleicht sogar mehr auslösen kann als eine Bombe. Dann sind die Worte in dem Song „Rauschen“ aber auch positiv: „Unsere Köpfe könnt ihr niemals haben / weil unsere Herzen lauter als Bomben schlagen“.

Nicht nur politisch habt ihr schon einiges mitbekommen, sondern auch musikalisch. 1999 habt ihr noch in Herrenhausen mit der Bloodhound Gang im Musiktheater Bad gespielt. Welche Erinnerungen habt an diese Zeit?

Purgen: Bei genau diesem Konzert habe ich das erste Mal gerafft, dass die Bloodhound Gang eigentlich keine Rockband ist, sondern pures Entertainment, fast schon eine Art Zirkus. Irgendwann habe ich gemerkt, dass der Bassist Evil Jared während eines Songs an der Seite der Bühne hochgeklettert ist. Aber der Bass lief weiter. Also das kam halt einfach vom Band.

Alex: Aber noch viel wichtiger: Das war eines der wenigen Konzerte, das fast unserer eigenen Verplantheit zum Opfer gefallen wäre, sogar ohne Verletzung oder Krankheit. Wir sind einfach zu spät losgefahren, haben direkt unsere Instrumente aus dem Kofferraum geholt, sind auf die Bühne gelaufen und los ging's.

Um das Jahr 2000 herum, als Videoclipfernsehen mit MTV und Viva groß war, hatten Musikvideos noch eine ganz andere Bedeutung als heute. Wie viel Arbeit habt ihr da reingesteckt?

Alex: Also unsere Videos aus der Zeit würden bei uns in der Band heute hart durchfallen.

Purgen: Ja, aber die Zeiten waren auch noch anders. Um es positiv zu sehen: Es gab damals immerhin Musikfernsehen und es war auch noch relevant. Und es gab auch Sendungen, die sich nur mit alternativer Musik wie Metal befasst haben. Und das wurde auch geguckt. Eigentlich gibt es sowas gar nicht mehr. Das ist schon schade.

Alex: Tatsächlich war es uns aber relativ fremd mit den Videos. Damals hat sich die Plattenfirma darum gekümmert. Und dabei ist dann meistens rausgekommen, dass wir die Videos nicht so pralle fanden. Aber wir haben uns damals auch nicht so richtig einbringen können. Von daher steckte von uns aus auch kein Herzblut drin.

Lohnt es sich denn heute noch so viel Aufwand für Musikvideos zu betreiben?

Purgen: Ich glaube, heutzutage ist es wichtiger, dass man eine gute Idee hat. Viel wird ja hauptsächlich für Youtube gemacht. Aber ich glaube, auch weil wir da ein bisschen gebrandmarkte Kinder sind, geben wir uns schon Mühe.

Alex: Aber ohne jetzt den Videoleuten zu nahe zu treten, braucht man am Ende meistens doch nur eine Tapete für die Musik.

Am Donnerstag, 22. Februar, spielen Donots um 20 Uhr im Capitol, Schwarzer Bär 2. Tickets gibt es in den HAZ-Vorverkaufsstellen und unter tickets.haz.de. ZiSH verlost bis Dienstag um 15 Uhr zweimal zwei Tickets unter facebook.com/ZishHAZ.

Fast 25 Jahre auf dem Buckel Mit „Lauter als Bomben“ haben die Donots ihr zweites deutschsprachiges Album rausgebracht. Ihren Ursprung hat die Band im nordrhein-westfälischen Ibbenbüren, wo sie 1993 gegründet wurde. Seit Beginn dabei sind die Brüder Ingo (Sänger) und Guido Knollmann (Gitarre) sowie Bassist Jan-Dirk Poggemann. Schlagzeuger Eike Herwig und Gitarrist Alexander Seidenbiedel kamen später dazu. Die Band stand zunächst bei Sony BMG unter Vertrag, wechselte aber 2008 zu dem eigenen Label Solitary Man Records. Am 12. Januar haben die Donots mit „Lauter als Bomben“ ihr elftes Album veröffentlicht, das nach „Karacho“ (2015) bereits das zweite mit deutschsprachigen Texten ist. Bekanntheit erreichte die Band mit Songs wie „Whatever Happened to the 80s“ (2000) und dem Cover „We’re Not Gonna Take It“ (2002).



Von Nils Oehlschläger