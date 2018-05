Hannover

„Der American Dream ist nicht mehr derselbe wie einst“, sagt Dylyn über energiegeladenen Popsong ihren„American Nightmare“. Und weiter: „Es gibt keine Altersgrenze, Gender oder Regeln, die vorschreiben, was wir im Leben zu tun haben.“ Eine mutige Aussage der jungen Amerikanerin, wo doch in den USA gerade eher neue gesellschaftliche Hürden errichtet als abgerissen werden. Die Sängerin verkörpert den vorwärtsgewandten Teil des Landes und das hört man auch ihrer Musik an: Die acht Popsongs ihrer hochgelobten Debüt-EP „Sauvignon and a Kimono“ strotzen vor Selbstbewusstsein, Frische und Tatendrang. Kein Wunder, denn mit Colin Munroe saß ein Produzent an den Reglern, der zuletzt mit Drak und Kendrick Lamar gearbeitet hat. Auf Tour kommt Dylyn am Montag auch ins Lux, Schwarzer Bär 2. Beginn 20 Uhr, Eintritt 17 Euro.

ZiSH verlost Freitag um 15 Uhr zweimal zwei Tickets für das Konzert. Wer unter (0511)518-1807 anruft, gewinnt mit etwas Glück.

Von man