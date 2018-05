Hannover

Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse wird auch im Metal-Genre ausgetragen. Manowar singen etwa von epischen Schlachten, Iron Maiden buffen sich während ihrer Konzerte mit dem Monster Eddie. Die Grailknights aus Hannover treiben dieses Spiel auf die Spitze: Auf der Bühne schlüpfen die Musiker in die Rolle von Superhelden mit Supernamen (Lord Drumcules) und bekämpfen ihren Feind Dr. Skull. Die Band ist wie die Marvel-Truppe Avengers, nur mit Instrumenten und Power Metal. Am Freitag erscheint das neue Album der Band – „Knightfall“. Die Veröffentlichung feiert das Quartett mit einem zweitägigen Indoor-Festival, dem „Grailfest“, Freitag (18 Euro an der Abendkasse) und Sonnabend (22 Euro) im Musikzentrum, Emil-Meyer-Straße 26 – 28. Mit dabei sind befreundete Bands, wie Victorius und Scarnival. Beginn am Freitag ist um 19.30 Uhr, am Sonnabend um 15 Uhr. Das Kombi-Ticket für beide Tage kostet 35 Euro.

Von ZiSH