Berlin

Mit Sturmmasken und Gewehren stürmten rund 100 Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) am Mittwoch eine Berliner Arztpraxis. Dort hatte eine ältere Dame einen Anschlag gemeldet. Das SEK war auf den schlimmsten Fall vorbereitet – und fand eine leere Praxis. Die Dame hatte sich beim Telefonat mit einer Arzthelferin verhört und wählte den Notruf. Als die Polizei in der Arztpraxis anrief und niemand abnahm, wurde ein Großeinsatz beschlossen. In Berlin weiß man nun: Die SEK geht lieber auf Nummer sicher.

Von Jacqueline Hadasch