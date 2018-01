Dieser Einbrecher geht freiwillig zu Polizei

Boizenburg. Ein Kleingärtner aus Boizenburg (Mecklenburg-Vorpommern) hat bei einem versuchten Einbruch selbst zugepackt: Er fasste am Sonnabend einen Einbrecher in seiner Gartenlaube und brachte ihn eigenhändig zur Polizei. Dieser wehrte sich nicht etwa, sondern ging freiwillig mit. Im Rucksack des 24-jährigen Kriminellen fanden die Beamten das Diebesgut und das Einbruchswerkzeug. Der Mann habe laut Polizeisprecher unter Drogeneinfluss gestanden.

Betrunken bei der Polizei aufgekreuzt

Wochenenden sind nicht nur für junge Menschen hart: Ein 63-Jähriger traf am frühen Sonntagmorgen ziemlich alkoholisiert auf der Polizeiwache in Erkrath (bei Düsseldorf) ein. Zuerst beobachteten die Polizisten, wie der Mann seinen BMW selbstbewusst auf den Stellplätzen der Polizeifahrzeuge parkte. Dann betrat er die Wache mit einer deutlich bemerkbaren Alkoholfahne. Der BMW-Fahrer war mit 1,3 Promille am Steuer unterwegs, woraufhin die Beamten ein Strafverfahren gegen den Mann einleiteten und ihm seine Fahrerlaubnis entzogen. Am Ende widmeten sich die Polizisten dann doch noch dem eigentlichen Anliegen des Mannes.

Von Sophie Richter