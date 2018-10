New Hampshire

So viel Hilfe hat die Polizei in Rochester (US-Bundesstaat New Hampshire) sicher nicht erwartet, als sie kürzlich ein Fahndungsfoto bei Facebook veröffentlichte: Der mutmaßliche Einbrecher sieht Eminem zum Verwechseln ähnlich. Das fanden zumindest über 100 000 Fans, die das Bild teilten und kommentierten. Einer schrieb etwa über den Gesuchten: „He is who­ever you say he is“ – eine Anspielung auf Eminems Hit „The Way I Am“, in dem es heißt „I’am whatever you say I am“. Mittlerweile sei der Täter identifiziert worden, so die Polizei. Um Eminem handele es sich jedoch nicht.

Von Carlotta Hartmann