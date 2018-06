ZiSH-Ticker Ticker - Wirbel um falsches Krokodil Ein Krokodil in Bayern? In Eglfing (Weilheim-Schongau) hat eine Krokodil-Attrappe für Aufruhr gesorgt. Erst ein Anwohner bewies, dass es sich nicht um ein echtes Tier handelte.

Krokodile in Bayern? Ein Witzbold hat eine Attrappe in einem See befestigt. Quelle: Foto: dpa