Hamburg

Vier Beutel Marihuana hat ein 47-Jähriger am Mittwoch am Hamburger Hafen gekauft – einem polizeibekannten Drogenumschlagpunkt. Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtete, beobachteten Zivilfahnder den Kauf, stellten den Mann zur Rede – und erkannten ihn wieder: Bei dem Drogenkäufer handelte es sich nämlich um einen Ausbilder an der Polizeiakademie.

Kein Lehrer mehr, aber weiter Polizist?

Polizeianwärter darf der Mann nun nicht mehr unterrichten. Außerdem droht ihm ein Straf- und Disziplinarverfahren. Ob er weiterhin Polizist bleiben kann, steht allerdings noch aus. Aus dem Beamtenverhältnis kann der Mann erst entlassen werde, wenn er mit einer mindestens einjährigen Freiheitsstrafe bestraft wird.

Von Kira von der Brelie