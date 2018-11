Rheinland-Pfalz

Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei am Wochenende an einer Tankstelle in Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) an – und fand dort weder Täter noch Tatort. Ein Rapper hatte den Überfall für ein Musikvideo inszeniert. Das war zwar mit den Tankstellenbetreibern abgesprochen, nicht aber mit der örtlichen Polizei.

Autofahrerin ruft die Polizei

Eine aufmerksame Autofahrerin entdeckte maskierte Gestalten und rief daraufhin die Polizei. Als die mit allen verfügbaren Einsatzkräften an der Tankstelle ankam, war die Crew bereits verschwunden. Das Gangstarap-Video wird nun teurer als geplant – die Kosten für den Einsatz soll der Rapper übernehmen.

Von Carlotta Hartmann