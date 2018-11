Hannover

Um Geld für ihren Abiball zu sammeln, wollten Abiturienten eines Gymnasiums in Ratingen (Nordrhein-Westfalen) eine Abschlussparty feiern. Unter dem Namen „Project X – One Last Time“ warben die Schüler für die Stufenparty – eine Anspielung auf den Film „Project X“. So weit, so Party.

Dann bekamen die Zwölftklässler plötzlich Post von der „Novus Booking GmbH“: Weil der Party-Titel eingetragene Schutzmarken verletzen würde, mussten die Schüler laut „RP Online“ knapp 3100 Euro zahlen. Die Party feierten die Abiturienten trotzdem – wenn auch unter anderem Namen –, die Abi-Kasse bleibt allerdings wohl zunächst leer.

Von Kira von der Brelie