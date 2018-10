Hannover

Dass Katzen sehr gelenkig sind, ist allseits bekannt. Dass sie sich wie eine Flüssigkeit an die Form ihrer Umgebung anpassen können, zeigen Nutzer jetzt auf Instagram. Unter #liquidcats, auf Deutsch „flüssige Katzen“, posten sie Fotos ihrer Haustiere, die in Gefäßen sitzen – und optisch damit verschmelzen. Scheinbar völlig entspannt liegen sie in Positionen, die schon vom Zuschauen jegliche Extremitäten einschlafen lassen. Dass die Tiere so außergewöhnlich beweglich sind, liegt laut „Bento“ an der besonders flexiblen Wirbelsäule.

Von jh/ kb