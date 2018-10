Hannover

Wer auf der Suche nach einem ungewöhnlichen Nebenjob ist, könnte bei Lap­land Safaris fündig werden: Der finnische Tourenveranstalter sucht Elfen. Von Ende November bis Anfang Januar können Weihnachtsfans mit guten Englischkenntnissen als Fabelwesen in Lappland arbeiten. Eine Verkleidung allein reicht allerdings nicht: „Ein Elf ist Entertainer, Guide und mythische Kreatur zugleich“, heißt es in der Stellenausschreibung. Alle „elfing skills“ werden vorab in einem Training vermittelt. Lust? Mehr Infos gibt es unter info@laplandstaff.fi.

Von Kira von der Brelie