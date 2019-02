Range Rover Velar kommt als "SVAutobiography" mit 550 PS

Kronberg (dpa/tmn) - Land Rover bietet den Range Rover Velar in einer neuen Topversion an. Zu Preisen ab 108.980 Euro gibt es das SUV künftig auch als "SVAutobiography Dynamic Edition". Unter der Haube steckt dabei eine auf 405 kW/550 PS getunte Variante des fünf Liter großen V8-Kompressor-Motors. Er beschleunigt den Geländewagen laut Hersteller in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ermöglicht ein Spitzentempo von 274 km/h. Dabei verbraucht er im Mittel 11,8 Liter (270 g/km CO2). Zum stärkeren Motor und dem neu abgestimmten Fahrwerk gibt es ein dezent modifiziertes Design mit einer exklusiven Farbe, größeren Rädern und roten Bremssätteln. Zwar sei die Stückzahl nicht limitiert, begrenzt wird die Produktion aber dennoch, wie Land Rover mitteilt: Die Velar-Luxusversion werde nur für ein Jahr produziert.

Sportliches Sondermodell zu 30 Jahre Mazda MX-5

30 Jahre nach der Premiere des MX-5 bietet Mazda den Roadster jetzt als Sondermodell "30th Anniversary" an. Während die ersten Exemplaren der Baureihe als Oldie bereits das H-Kennzeichen bekommen können, legen die Japaner von der aktuellen Generation insgesamt 3000 besonders sportliche Exemplare auf. Davon kommen 350 Stück nach Deutschland, teilte der Hersteller mit, der die Preise im April bekanntgeben will. Der Roadster mit Sportfahrwerk ist mit Soft-Dach oder versenkbaren Hardtop (RF) zu haben. Die Sonderfarbe Racing Orange findet sich auch an Details wieder, zum Beispiel an den Sportsitzen. Es drehen sich geschmiedete Alufelgen in 17 Zoll. Als Motor bietet Mazda einen Zweiliter-Sauger mit 135 kW/184 PS an, gekoppelt an ein manuelles Getriebe mit sechs Gängen. Infotainmentsystem und Bose-Musikanlage sind bereits an Bord.

Aufgefrischtes Topmodell: TT RS Coupé und RS Roadster Audi hat das Spitzenmodell seiner TT-Reihe überarbeitet. RS Roadster und RS Coupé zeigen sich fortan mit neu gestalteter Front, die unter anderem vergrößerte Lufteinlässe an den Seiten hat. Auch die Seitenschweller und der Heckflügel sind neu. Für das TT RS Coupé möchte Audi mindestens 67.700 Euro und für den Roadster mindestens 70.500 Euro haben, wenn sie vom Frühjahr an zu den Händlern kommen. Der bekannte 2,5-Liter-Fünfzylinder leistet 294 kW/400 PS und kann das Coupé binnen 3,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 bringen. Serienmäßig bei 250 km/h abgeregelt, hebt Audi die Spitzengeschwindigkeit auf Wunsch auch auf 280 km/h an.

dpa