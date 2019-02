Rüsselsheim

Opel bereitet den Start des nächsten Corsa vor. Wenn der Kleinwagen im Herbst in den Handel kommt, soll er als erster in seinem Fahrzeugsegment mit sogenannten Matrix-Scheinwerfern ausgestattet sein, wie der Hersteller mitteilt.

Außerdem soll es den neuen Corsa, der sich die Plattform unter anderem mit dem nächsten Peugeot 208 teilen wird, vom Start weg auch rein elektrisch geben.

Bei den Matrix-Scheinwerfern passen individuell ansteuerbare LED-Elemente den Lichtkegel kontinuierlich so den Verkehrsverhältnissen an, dass der Fahrer bestmögliche Sicht haben soll, ohne den Vordermann oder den Gegenverkehr zu blenden. Bislang bietet Opel solche Scheinwerfer - wie die meisten anderen Autohersteller - nur in der Kompakt- und der Mittelklasse an.

dpa