Spricht man von BMWs 2er, gibt es zunächst Klärungsbedarf. Denn unter dem Kürzel vermarktet der Münchner Hersteller sowohl die Cabrio- und Coupéversionen des kompakten 1er als auch seine Minivans mit den Modellbezeichnungen Active Tourer und Gran Tourer.

Einfacher und übersichtlicher sind die typischen Mängel und Zipperlein des 2er aufzulisten: Es gibt sie fast nicht. So schneiden die 2er-Modelle bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) sämtlich überdurchschnittlich gut ab. Bis auf immer mal wieder verstelltes Abblendlicht liegen sie bei der ersten HU sämtlich im grünen Bereich - egal, ob hinsichtlich Achsenaufhängung, Lenkung, der Bremsbauteile, Auspuffanlage oder des Ölverlusts.

Auch bei der zweiten HU schneiden die BMWs immer noch in allen Bereichen überdurchschnittlich gut ab - wobei das Kapitel "geringe Mängel" durch die Achsaufhängung sowie Federn und Dämpfer ergänzt wird.

Das kann der ADAC bestätigen, der in seiner Pannenstatistik schlicht "beste Werte" für den 2er ausweist. Gründe, die als typische Ursache fürs Liegenbleiben gelten, gibt es demnach nicht. Dem Club zufolge trafen die 2er bislang zwei Rückrufe: Einer wegen schwergängiger Beifahrergurte, der andere wegen ausfallgefährdeter Lenkkraftunterstützung.

2014 - zehn Jahre nach dem erster 1er - benannte BMW die Coupé- und Cabrioversionen um und führt sie seitdem als 2er-Reihe. Später im gleichen Jahr folgte der 2er Active Tourer als erster Van und als erster BMW mit Frontantrieb überhaupt. Im Frühjahr 2015 rückte die Langversion nach, der optionale Siebensitzer Gran Tourer. Ihr jeweiliges Facelift erhielten die Dreitürer im Juli 2017, die Vans zogen im März 2018 nach.

Neu in den Vans war auch der erste Dreizylindermotor in einem BMW, der wenigstens 75 kW/102 PS entwickelt und seit 2015 in der 100 kW/136 PS-Fassung auch in Coupé und Cabrio angeboten wird. Markentypisch ist die Motorenpalette der 2er-Modelle breit gefächert und gipfelt in den letzten verbliebenen BMW-Reihensechzylindern, die in den Modellen M235i, M240i und M2 zwischen 240 kW/326 PS und 271 kW/370 PS leisten.

Die Diesel rangieren von 70 kW/95 PS im schwächsten Dreizylinder im Active Tourer bis 165 kW/224 PS im stärksten Dreitürer. Während der xDrive-Allradantrieb für alle Modelle als Option zu haben ist, bietet BMW nur den Active Tourer als Plug-in-Hybrid an; er kommt auf eine Systemleistung von 165 kW/224 PS.

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt wird ein BMW Gran Tourer 218i mit 100 kW/136 PS von 2015 laut dem "DAT Marktspiegel" der Deutschen Automobil Treuhand ab durchschnittlich 17.200 Euro gehandelt - bei einer Laufleistung von statistisch ermittelten 46.000 Kilometern. Für einen Active Tourer 218d von 2014 mit 110 kW/150 PS werden demnach noch mindestens 14 300 Euro fällig (71.000 Kilometer; Schadstoffklasse Euro 6).

Ein Active Tourer als Plug-in-Hybrid ist mit 22.100 Euro für das Baujahr 2015 notiert (46.000 Kilometer). Soll es ein M235i Coupé mit 240 kW/326 PS von 2014 sein, so müssen 25.800 Euro veranschlagt werden, bei 59.000 gelaufenen Kilometern, während für das gleiche Auto als Cabrio 1700 Euro mehr aufgerufen werden.

