Bequemes Spaßmobil

Die Schikane kommt bedrohlich näher. Sogar sehr schnell näher. Jetzt müsste es doch an der Zeit sein, auf die Bremse zu gehen. Stattdessen gibt der Fahrer noch einmal Gas, lässt den 2,0-Liter-Turbobenziner markant brummen, um schließlich den Anker zu werfen. Während die Mitfahrer unauffällig, aber erleichtert durchatmen, wedelt der Fahrer zügig durch die Schikane und gibt wieder Vollgas. Am Steuer sitzt kein Geringerer als Joachim Winkelhock, ehemaliger DTM-Pilot und Sieger des traditionsreichen 24-Stunden-Rennens von Le Mans. Um die Fahrdynamik des neuen Insignia GSi zu demonstrieren, hat Opel eigens die Teststrecke eines Reifenherstellers geentert. Nach der schnellen Taxifahrt zum ersten Kennenlernen des Rundkurses darf jeder sein Glück am Steuer des 260 PS starken Kraftprotzes versuchen.

Ein Sportgerät mit Tradition

Auch wenn der neue Insignia GSi auf der Rennstrecke eine gute Figur abgibt, so soll er doch vor allem eines sein: „Ein Sportgerät für Kenner“, sagt Jürgen Keller, Opel-Marketingchef Deutschland, und schielt damit auf jene Klientel, die „eine hohe Erwartungshaltung an das Fahrzeug mitbringt. Wir haben den Wagen nicht umsonst GSi genannt, schließlich bauen wir auf eine starke Tradition auf und blicken zurück auf eine tolle GSi-Historie.“ Erstmals durfte 1984 der Manta das Kürzel tragen, dann der Kadett. Und schließlich avancierte sogar der Stadtflitzer Corsa zum Sportler.

Familiensportler mit Charakter

Zurück zum neuen GSi. Gegenüber seinem Vorgänger, dem Insignia OPC, hat das Fahrzeug 160 Kilogramm abgespeckt. Und auch optisch unterscheidet sich der Familiensportler innen wie außen von seinen braven Geschwistern. Der charakteristische Heckspoiler, Seitenschweller und Stoßfänger in GSi-Optik sowie die chromumrandeten Auspufföffnungen unterstreichen die sportlichen Ambitionen, ohne allzu aufdringlich zu wirken. Innen erwarten den Fahrer ein Ergonomiesitz mit zertifiziertem AGR- Gütesiegel (Aktion Gesunder Rücken e.V.), ein unten abgeflachtes Lederlenkrad sowie Aluminium-Sportpedale.

Unebenheiten auf der Straße sind wie weggebügelt

Dann heißt es, selbst am Steuer Platz zu nehmen. Bereits auf der ersten Rennstreckenrunde wird deutlich, wie das neue GSi-Sportfahrwerk, das den Wagen zehn Millimeter tiefer legt, und die Sportstoßdämpfer die Karosseriebewegungen deutlich reduzieren. Im öffentlichen Straßenverkehr zeigt sich später der Unterschied im Tour-Modus noch spürbarer. Hier werden Unebenheiten sanft weggebügelt, sodass die Fahrzeuginsassen in allen Lebenslagen bequem reisen. Der Allradantrieb gibt zudem das gewisse Extra an Sicherheitsempfinden. Autobahn, Landstraße, enge Kurven: Der Insignia GSi meistert nahezu alle Herausforderungen. Einzig in engen Gassen fühlt sich der knapp fünf Meter lange Opel nicht allzu gut aufgehoben.

Sportflitzer in zwei Karosserievarianten

Premiere in einem Opel mit GSi-Kürzel: Erstmals wird es den sportlichen Blitz auch als 2,0-Liter-Biturbo-Diesel geben. Und auch zwei Karosserievarianten stehen zur Verfügung: die Limousine GSi Grand Sport (ab 45.595 Euro) und der GSi Sports Tourer (ab 46.595 Euro). Obwohl der Benziner im Praxistest mehr Spaß bereitet, erwarten die Opel-Verantwortlichen einen höheren Verkaufsanteil beim Selbstzünder mit 210 PS. „Der Insignia GSi ist als Diesel für den Flottenmarkt interessant“, nimmt Opel-Sprecher Patrick Munsch jene Fahrer ins Visier, die als Dienstwagen einen gut ausgestatteten und sportlichen GSi einem deutschen Premiummodell im Basistrimm zum gleichen Preis vorziehen. So erwartet Munsch zudem, dass sich rund 80 Prozent der Käufer für die Kombivariante Sports Tourer entscheiden werden.

Abschließend verspricht Ex-Rennfahrer Winkelhock, dass diese Kunden lange Spaß an ihrem GSi haben werden. „Der Wagen wurde allein auf der Nürburgring-Nordschleife rund 10.000 Kilometer ohne Ausfälle getestet. Diese Beanspruchung ist mit dem Faktor 18 auf den normalen Straßenverkehr zu übertragen.“ Fazit: Der Insignia GSi meistert den anspruchsvollen Spagat zwischen Alltag und sportlichem Fahren mit Bravour.

Opel Insignia GSi Motoren 1 Benziner, 1 Diesel

Diesel 154 kW/210 PS

Benziner 191 kW/260 PS

Max. Drehmoment 400–480 Nm

0–100 km/h 7,3–7,9 s

Spitze 231–250 km/h

Verbrauch 8,6 l Super, 7,3 l Diesel

CO 2 -Emission 192–197 g/km

Länge/Breite/Höhe 5,00/1,94/1,49 m *

Kofferraum 560–1665 l *

Radstand 2,83 m

Getriebe Achtgang-Automatik

Preis 46.595 Euro

*Sports Tourer

Von Markus Beims