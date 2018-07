So nehmen verholzte Blumenstiele mehr Wasser auf

Aktuelles Länger frisch in der Vase - So nehmen verholzte Blumenstiele mehr Wasser auf Schnittblumen wie Rosen oder Sonnenblumen haben oft verholzte Stielenden. Daher haben sie es schwerer, Wasser aus der Vase aufzunehmen. Dieser Trick kann helfen:

Sind die Stiele der frisch geschnittenen Rosen verholzt, sollte man sie kurz in heißes Wasser tauchen und erst dann in das lauwarme Wasser in der Vase geben. Quelle: Christin Klose