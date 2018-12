Köln

Auf die Schnelle keine Grußkarte zu Hause? Einfache Farbkarten oder Tonpapiere lassen sich mit ein paar Streifen Dekoband zu stilvollen Weihnachtskarten gestalten.

Das Tonpapier auf die Maße 10,5 Zentimeter mal 29,8 Zentimeter zuschneiden und in der Mitte falten, erläutert die DIY Academy in Köln. Die selbstklebenden Dekobänder nun in Streifen schneiden oder reißen und damit stilistisch sehr einfache Motive wie einen Tannenbaum oder Kerzen auf die Karten kleben. Aufgrund der Farbwirkung der Bänder und der heruntergebrochenen Formen ergibt sich ein modern wirkendes Motiv.

Die Dekobänder sind im Bastel- und Dekobedarf auch als Washi Tape oder Masking Tape bekannt. Letzteres hat sich inzwischen von einem Markennamen zu einer allgemeinen Produktbezeichnung entwickelt, es handelt sich um ein farbiges Abklebeband. Washi Tape wiederum ist ein Klebeband aus Reispapier, das aus Japan kommt.

Eine Alternative zu den Dekobändern sind Farbfächer aus dem Baumarkt oder Malerfachbedarf, die man eigentlich dazu nimmt, um neue Wandfarben auszusuchen. Die einzelnen Karten des Fächers zeigen Farben in minimalen Abstufungen. Schneidet man über mehrere Felder hinweg ein Motiv aus, bekommt es einen minimalen, aber daher schönen Farbeffekt - etwa einen Weihnachtsbaum mit nach unten hin dunkler werdendem Grün.

dpa