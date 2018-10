Aktuell setzt sie Projekte an mehreren Standorten in Hannover um. Außerdem hat sie zahlreiche interessante Vorhaben in Planung. Neben den Projekten in Hannover (siehe auch Seite 8/9) ist die Unternehmensgruppe noch in vielen anderen Städten aktiv. So entsteht in Oldenburg das hochwertige Wohnquartier „Deepskant“. Bis 2021 werden in zentrumsnaher Wasserlage insgesamt 97 Wohnungen mit Tiefgaragen errichtet. Ein weiteres Wohnquartier projektiert die BAUM derzeit in Dortmund. Das Grundstück liegt direkt an der ehemaligen Galopprennbahn. Dort entstehen auf etwa 44 000 Quadratmeter Grundstücksfläche moderne Stadtvillen und Mehrfamilienhäuser mit rund 400 Wohnungen. In Wolfsburg hat BAUM in Kooperation mit der Volksbank BraWo Projekt GmbH ihr drittes Courtyard by Marriott Hotel eröffnet – ein modernes Vier-Sterne- Haus in unmittelbarer Nähe zum Allersee und der Autostadt. In Lüneburg hat vor Kurzem im „Ilmenauquartier“ ein Hotel der Marke B&B eröffnet. Zusätzlich wurde an gleicher Stelle ein Büro- und Geschäftshaus erbaut. Weitere Häuser der Marke B&B Hotels werden aktuell durch die Unternehmensgruppe in Bremen und Rostock gebaut. Das Hotelprojekt in Bremen umfasst 115 Zimmer. Daneben entstehen zudem 90 Mikroapartments in der Überseestadt. Neben der Entwicklung und Verwaltung eigener Immobilien ist die BAUM Unternehmensgruppe auch als Gastronomiebetreiber aktiv: Seit 2015 ist sie mit ihrem Tochterunternehmen, der BURGER KING Deutschland GmbH, als Masterfranchisenehmer für das Deutschlandgeschäft der bekannten Marke zuständig. Aktuell gibt es bundesweit mehr als 700 Restaurants – davon gehören rund 90 Restaurants zum eigenen Portfolio. Nicht zuletzt gehört auch das Management des eigenen Wohnungsbestandes in Norddeutschland zu den Schwerpunkt des Unternehmens. Aktuell zählen dazu rund 5000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Katrin Schreiter