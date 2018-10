Die Delta HRG bietet auf aktuell fünf Grundstücken und weiteren zum Ankauf geplanten Grundstücken individuell geplante Büroflächen in hannoverschen Bürolagen an. „Steigende Bürobeschäftigtenzahlen, sinkender Büroleerstand sowie eine hohe Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Neubau haben zu unserem Entschluss geführt, die attraktiven Standorte als Vorratsgrundstücke zu erwerben“, berichtet Dirk Streicher, einer der Geschäftsführer der Delta HRG GmbH. „Damit können wir moderne Büroflächen in den relevanten Bürolagen für alle spezifischen Bedürfnisse der Nutzer anbieten.“ Auf den erworbenen Grundstücken mit einer Größe von bis zu 7300 Quadratmetern lassen sich Nutzflächen zwischen 9000 und 22 000 Quadratmetern realisieren. Sie liegen in verkehrsgünstigen Lagen im Süden Hannovers an der Expo Plaza des Messegeländes, im Osten in Groß-Buchholz an der Karl-Wiechert-Allee sowie im Norden im Stadtteil Brink-Hafen an der Vahrenwalder Straße. Für alle Grundstücke liegen rechtsgültige Bebauungspläne vor, sodass eine zeitnahe Umsetzung der jeweiligen Vorhaben möglich ist. „Die konkrete Planung und Bebauung wird jeweils gemeinsam mit den zukünftigen Nutzern nach deren Bedürfnissen erarbeitet“, erläutert Geschäftsführer Thomas Heinemann. Die Delta Bau AG und die Hannover Region Grundstücksgesellschaften (HRG) können bereits auf eine langjährig erfolgreiche Zusammenarbeit unter anderem im Rahmen der Entwicklung des City Gate Nord an der Vahrenwalder Straße zurückblicken. Der erste Bauabschnitt wurde im Juni 2018 an die Mieterin Vodafone Deutschland übergeben. „Das DGNB-Gold-zertifizierte Gebäude hat sich inzwischen schon zu einer echten Referenz am hannoverschen Büromarkt etabliert und ein hohes Interesse für den zweiten Bauabschnitt hervorgerufen“, betont Dirk Streicher. Gäste der Expo Real finden Herrn Streicher auf dem Stand des Deutschen Anlage-Immobilien Verbundes DAVE (Stand C2.512) sowie Herrn Heinemann am Hannover-Stand (Stand C1.410).

Markus Beims