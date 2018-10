Nachdem die Bertram Projektmanagement GmbH im Jahr 2017 der Stadt eine Fläche von rund 80 000 Quadratmetern in unmittelbarer Nähe zum Flughafen abgekauft hat, entsteht in Godshom ein neuer Airport Business Park mit einem Contitech- und DHL-Freight-Wings-Frachtzentrum. Das Projekt beläuft sich auf Kosten von rund 50 Millionen Euro, von denen Contitech 10 Millionen übernimmt und 40 Millionen der Projektmanager zahlt. Zunächst entsteht ein Hallenbau mit 34 000 Quadratmetern Nutzfläche. Dort sollen 20 000 Stellplätze für Paletten sowie ein vollautomatisches Kleinteilelager entstehen. Außerdem sind 1000 Quadratmeter Bürofläche und 25 000 Quadratmeter Außenfläche geplant. Neben dem neuen Businesspark werden bestehende Logistikflächen in Flughafennähe weiterentwickelt. Am Prologis-Park können 24 000 Quadratmeter kurzfristig entwickelt werden. Das Projekt trägt den Namen „SkyCity“. Es ist in drei Bauabschnitte aufgeteilt, bereits erschlossen und bietet ideale Möglichkeiten für Büro- und Gewerbenutzung. Hempelmann erweitert seine Flächen ebenfalls. Auf dem Grundstück entsteht eine neue Logistikhalle von 16 000 Quadratmetern sowie 5500 Quadratmeter Bürofläche. Die Weatherford Oil Tool GmbH plant eine Erweiterung ihrer Gewerbeflächen um 55 000 Quadratmetern am Flughafen. Die direkte Anbindung an das Autobahnnetz und seine Lage im Schnittpunkt der wichtigen Ost-West- und Nord-Süd-Verbindungen, den Autobahnen A2 und A7, machen den Flughafen zum idealen Standort als Konsolidierungs- und Verteilzentrum im norddeutschen Raum. Vorhandene Kapazitätsreserven von Immobilien und Gewerbeflächen sowie eine 24-Stunden-Betriebsgenehmigung sollen die Attraktivität des Flughafens langfristig sichern.

Airport Business Park/Langenhagen

1 ACT Air Cargo Terminal Hannover

2 ALC Logistikpark (Mieter u. a. Connox AG, MTU)

3 Continental Businesspark (im Bau)

4 Dachser SE

5 DB Schenker

6 DHL Express

7 DHL Freight (im Bau)

8 HS-C Hempelmann (im Bau)

9 Hermes Logistik Nordhub

10 lveco Nord Nutzfahrzeuge

11 Krage Speditionsgesellschaft

12 MTU Maintenance (Logistik)

13 MTU Malntenance

14 Prologis Park Hannover (Mieter u. a. arvato eCommerce, expert, REWE online, WABCO)

15 Prologis Park Hannover DC3 (3. BA)

16 TNT Express

17 Weatherford Oil Tool

Gewerbegebiet Bayernstraße/Langenhagen

18 CLS Express Logistik

19 DB Schenker

20 DHL Solutions

21 Kartonagenfabrlk H. Elckemeler

22 expert

23 Go Express

24 HS-C Hempelmann

25 LASER Internationale Spedition

26 Ritter Logistik

27 Vinzelberg Transporte

Patrick Stein