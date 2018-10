Der hannoversche Prjektentwickler Schramm & Schoen realisiert zahlreiche attraktive Projekte – die wichtigsten drei sind in Hannovers bester Lage. Da ist zum einen am Maschsee das ehemalige Landesarbeitsgericht in der Südstädter Siemensstraße. 2016 hat Schramm & Schoen die denkmalgeschützte Immobilie erworben. Der fünfgeschossige Backsteinbau mit etwa 2500 Quadratmetern Nutzfläche und dem charakteristischen Stufengiebel ist 1930 für eine Knappschaft errichtet worden und ist nun an eine private Hochschule langfristig vermietet. Zum anderen plant Schramm & Schoen am Klagesmarkt einen Neubau mit zirka 9000 Quadratmetern Brutto-Grundfläche. Die hannoverschen Projektentwickler haben der Stadt das Grundstück abgekauft, auf dem das Restaurant Kirin steht. Das Gebäude soll abgerissen werden und ein kompletter Neubau entstehen: mit Handel und Gewerbe im Erdgeschoss sowie rund 80 Wohnungen in den darüber liegenden Etagen. Und auch am Steintor ist Schramm & Schoen aktiv. Hier plant das hannoversche Unternehmen anstelle des Eckgebäudes zwischen Steintor- und Reitwallstraße einen innovativen Neubau. Der Architekt Prof. Michael Schumacher vom Frankfurter Büro Schneider+Schumacher ist mit dem Entwurf beauftragt, die Nutzung des Gebäudes steht allerdings noch nicht fest. In den Erdgeschossräumen sind Geschäfte und Gastronomie vorgesehen, darüber Büros oder ein Hotel.

Katrin Schreiter