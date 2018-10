bethge | immobilienanwälte zählen einen zweiten Notar in ihren Reihen. Im August 2018 wurde André Dietrich-Bethge zum Notar bestellt. Er folgt damit seinem Vater, dem Kanzleigründer Uwe Bethge, der maßgeblich die Unternehmensphilosophie geprägt hat. Es geht darum, den Deal zustande zu bringen. Der Notar kann dabei eine aktive Rolle einnehmen. Als einer der jüngsten Notare Hannovers bringt André Dietrich-Bethge einige neue und innovative Ansätze (siehe Interview) ein. Er profitiert dabei von seiner bereits achtjährigen Berufserfahrung, u. a. als Fachanwalt für Baurecht.

Herr Dietrich-Bethge, Sie sind mit 36 Jahren sicherlich einer der jüngsten Notare in Hannover, wie kam es dazu?

Ganz einfach. Ich habe die Notarprüfung bestanden. Mein Ergebnis war gut. Ich musste daher nicht auf eine Stelle warten. So ging alles ganz schnell. Sie wollen aber wahrscheinlich auf etwas anderes hinaus. Mit dem Notaramt wird allgemein eine gewisse Erfahrung verbunden. Ich bin seit acht Jahren ausschließlich in der Bau- und Immobilienwirtschaft tätig. Dabei habe ich diverse Transaktionen und Projektentwicklungen anwaltlich begleitet. Um Ihre Frage also anders zu beantworten: ich habe sehr früh angefangen, mich zu spezialisieren. Natürlich fiel mir das in unserer Kanzlei nicht schwer.

War die Rolle Ihres Vaters wichtig bei Ihrer Entscheidung, Notar zu werden?

Mein Vater ist sicherlich alles andere als ein „Vorleseonkel“. Er versteht sich als aktiver Baustein auf dem Weg hin zum Deal. Darin ist er ein Vorbild für mich. Mein Ansinnen ist es stets gewesen, den Beteiligten zu ihrem wirtschaftlich angestrebten Ergebnis zu verhelfen. Als Notar habe ich nun die Gelegenheit, den Beteiligten sinnvolle Lösungen aufzuzeigen, die den Interessen beider Seiten gerecht werden. Am Ende kommt es doch darauf an, dass der Deal zustande kommt. Die Chancen hierauf sind besser, wenn beide Seiten ein möglichst gutes Gefühl haben.

Was sind Ihre Ansätze für die Ausübung des Notaramtes?

Wie eingangs erwähnt, ich bin seit vielen Jahren in der Projektentwicklung tätig. In den letzten Jahren erleben wir rapide steigende Projekt-Volumina und zunehmend mehr sogenannte „forward“-Deals. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Geschäfte, bei denen ein Versprechen auf die Zukunft abgeben wird, z. B. eine noch zu errichtende Immobilie zu einem bestimmten Termin zu liefern. Wahrscheinlich fällt Ihnen hierzu direkt die Eigentumswohnung vom Bauträger ein. Ein Klassiker. Aber lassen Sie Ihrer Fantasie ein wenig mehr Raum. Nach dem gleichen Prinzip können auch 500 Wohnungen en bloc an einen institutionellen Investor verkauft werden; und das ist nur ein Beispiel von vielen, die wir erleben. Aufgrund meiner Erfahrungen in der juristischen Projektbegleitung weiß ich, worauf es bei all diesen Geschäften ankommt. Man darf nicht meinen, dass Großprojekte reibungslos ablaufen. Störungen sind völlig normal. Ich sehe es als meine Aufgabe an, möglichst viele dieser absehbaren Stolpersteine für das Projekt frühzeitig zu antizipieren und mit den Beteiligten vernünftige Lösungen zu finden. Ein Beispiel: Wenn noch nicht klar ist, ob eine bestimmte Planung überhaupt, jedenfalls aber nicht zu einem bestimmten Termin umgesetzt werden kann, muss diesem Umstand auf Ebene des Kaufvertrages Rechnung getragen werden. Ich freue mich sehr darauf, den Beteiligten und ihren Rechtsanwälten dabei mit meiner Projekterfahrung zur Seite stehen zu können. Auch ich sehe mich nicht als „Vorleseonkel“. Dafür ist mein Interesse an der Transaktion beziehungsweise dem Projekt viel zu groß. Dafür macht mein Beruf mir auch viel zu viel Spaß.

„Bei dem Projekt Ohe-Höfe hat die Kanzlei bethge vermittelnd zwischen den vielen Projektbeteiligten gewirkt. Die Unterstützung ging dabei weit über eine klassische Rechtsberatung hinaus, wir haben sehr vom Fachwissen und der Erfahrung der Kanzlei in puncto Baubegleitung profitiert. Die Kanzlei hat schließlich eine Vielzahl von Verträgen erfolgreich aufeinander abgestimmt und damit den zügigen Prozessfortschritt unterstützt.“ (Frank Heilmann, Geschäftsführer Wohnprojekt Auenland)

Mit seiner Fokussierung auf die Projektrealisierung lebt André Dietrich-Bethge den Spirit der Kanzlei, deren Credo ist: „Wir finden die Lösung spannender als das Problem!“ Das jüngste Beispiel Ohe-Höfe veranschaulicht dies. Uwe Bethge, Rechtsanwalt und Notar: „Unser Ansatz ist klar ergebnisorientiert. Wir messen uns an diesem Anspruch. Alle unsere Kollegen besitzen jeder für sich einen track record erfolgreicher Bau- und Immobilienprojekte. Es ist unser sportlicher Ehrgeiz, auch verfahrene Situationen zu meistern. Mit dieser Haltung übe ich auch meine Rolle als Notar aus. Dieses Verständnis umfasst die Funktion als Gestalter von Vertragsinhalten, Moderator, mitunter auch als Mediator. Wir stehen für ein aktives Notariat.“ Die Rechtsberatung durch spezialisierte Anwälte ergänzt zudem bethge | tax, die umfangreiche Steuerberatung bei Immobilientransaktionen und Projektentwicklungen bietet. Im Vorfeld bei der steuerlichen Prüfung, begleitend bei Transaktionen, während der Nutzungsphase und schließlich im Falle eines Verkaufs oder einer Vererbung. Getreu dem Kanzlei-Motto: „100 % Immobilie“.

Markus Beims