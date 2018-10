Vermieten, verkaufen und verwalten: Auf diesen drei Säulen ist die meravis Immobiliengruppe tätig. Sie projektiert vielfältige Objekte für Mieter, Käufer, Investoren und entwickelt Lösungen für die Wohnungswirtschaft. Als überregional tätiger Immobilien-Dienstleister in den Geschäftsfeldern Vermietung, Verwaltung, Neubau und Verkauf ist meravis seit fast 70 Jahren in der Immobilienwirtschaft zu Hause. Derzeit betreut die Immobiliengruppe 12 000 eigene und 1000 fremde Wohn- und Gewerbeeinheiten über ihre Standorte in Hannover und Hamburg. 24 Objektbetreuer kümmern sich täglich um die Wohnbestände und um die Mieteranfragen. Eine 24/7-Erreichbarkeit sorgt für Service und Sicherheit. Neben der Vermietung und Verwaltung von Wohnraum baut meravis in Hamburg und Hannover auch für die Zukunft, egal ob es sich um Modernisierungen oder komplette Neubauten handelt. Die Bandbreite ist vielfältig und bietet allen Wohnungssuchenden ein Zuhause – sei es das Studentenwohnheim (www. studentenapartments.de), neue komfortable Eigentumswohnungen und Häuser wie in Hannover- Laatzen (www.am-flebbehof.de) sowie in Hamburg-Langenhorn (www.buur-hh.de) oder aber als Partner bei den großen Wohnbauprojekten KRONSRODE, der Wasserstadt Limmer oder in der Jenfelder Au in Hamburg. Als Projektentwickler hat meravis bisher über 23 000 Wohneinheiten realisiert. Der nächste Schritt sind zukunftsorientierte Wohnungen mit digitalen Lösungen und Services. Hierfür hat meravis ein eigenes PropTech-Unternehmen mit dem Namen „smurli“ (smart urban living) gegründet.

