Dieser Trend hat gute Gründe: Für viele Familien ist ein Fertighaus der schnellste, sicherste und bequemste Weg in die eigenen vier Wände. Auf die persönliche Note muss dabei niemand verzichten, denn die meisten Fertighäuser werden frei nach den individuellen Wünschen der Baufamilie geplant.

Andere Bauherren sind an der zukunftsweisenden Technologie interessiert, die in solchen Gebäuden steckt: Sie entscheiden sich für ein lernfähiges Smart Home oder für ein Effizienzhaus, das seinen eigenen Strom aus regenerativen Energiequellen erzeugt. Überzeugend ist auch das Material, das wie kein anderes für umweltverträgliches Bauen und gesundes Wohnen steht: Fertighäuser werden aus Holz konstruiert! Der nachwachsende Baustoff ist seit Jahrhunderten bewährt, unzählige Fachwerkhäuser zeugen bis heute von seiner Stabilität und Langlebigkeit. Die guten bauphysikalischen Eigenschaften des Holzes sind auch für die hervorragende Energieeffizienz von Fertighäusern verantwortlich. Das senkt dauerhaft die Energiekosten für die Bewohner und sorgt ganz nebenbei auch noch für ein behagliches Wohngefühl.

Wie in einem Loft lässt es sich unten in einem großen Raum wohnen und arbeiten – und oben den Garten genießen. Quelle: Schwörer Haus

Was Fertighäuser alles zu bieten haben, kann in der FertighausWelt Hannover erlebt werden. Seit mehr als zehn Jahren ist die Ausstellung erste Adresse für angehende Bauherren in Norddeutschland. Seit Sommer 2018 zeigt sich die Ausstellung komplett modernisiert mit neuen Musterhäusern verschiedener Hersteller. Sie ist immer von mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro für Einzelpersonen und 6 Euro für Familien.

Tanja Piepho