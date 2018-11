Denn wenn in einer solchen Situation der Strom ausfällt, funktionieren die elektrischen Rollläden nicht mehr, warnt der Verband Privater Bauherren (VPB). Im schlimmsten Fall versperrt der geschlossene Rollladen dann sogar den Fluchtweg. Deshalb empfehlen die Experten, pro Stockwerk mindestens einen Rollladen mit zusätzlichem Kurbelantrieb einzubauen. Diesen kann man im Notfall dann auch ohne Strom per Hand öffnen. So bleibt ein Fluchtweg über ein Fenster frei.

dpa/tmn