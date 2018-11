Die Ansprüche an den Fußboden unterscheiden sich je nach Raum. So muss der Boden in Bad und Küche Feuchtigkeit aushalten. Der Wohn- und Schlafzimmerboden soll komfortabel und fußwarm sein. Die Eigenschaften von Vinyl- und Korkböden vereinen sämtliche Ansprüche – und überzeugen in jedem Raum.

Designboden ohne Vinyl

Vinylböden bestehen aus verschiedenen Schichten und Materialien. Dadurch sind sie strapazierfähig, robust und pflegeleicht. Ihre wasserabweisende Oberfläche ermöglicht es, die Designböden auch in Feuchträumen zu verlegen – selbst im Bad.

Einen Nachteil gab es jedoch bislang: den ökologisch und gesundheitlich bedenklichen Weichmacher Vinyl. Die Bodenlinie MeisterDesign setzt dem nun ein Ende. „In diesem Designboden stecken alle Vorteile von Vinylböden – nur kein Vinyl“, so die Profis von HolzLand Stoellger. Auch fürs Kinderzimmer also ein echter Allrounder.

Natürlich mit Hydrocork

Auch Korkböden überzeugen im Alltag. Das ganze Jahr über bietet die natürliche Wärmedämmung von Kork eine optimale Bodentemperatur. Zudem federt er flexibel Stöße und Schritte ab. Das Ergebnis ist ein einzigartiger Geh- und Stehkomfort und natürlicher Schallschutz. „Bis zu 53 Prozent der Gehgeräusche werden reduziert“, erklärt einer der Profis. „Der Boden schont also nicht nur die Gelenke, sondern auch die Nerven.“ Mit der Hydrocork-Kollektion präsentiert Wicanders wasserfeste Korkböden. Frei von dem Weichmacher Phthalat quellen sie daher auch nicht auf, wenn sie feucht werden: ideal für Bad- und Küchenböden.

Design trifft Technik

Das Design von Vinyl- und Korkböden lässt keinen Wunsch offen. Für jeden Geschmack gibt es eine große Auswahl an Dekoren. „Die täuschend echten Holzoptiken überzeugen selbst Holzliebhaber“, bestätigt der Profi. Dank einfacher Klicktechniken sind beide Bodenbeläge bequem zu verlegen. Ob Vinylboden oder Hydrocork – im Alltag sind beide Böden wahre Problemlöser. Sie sind haltbar, beständig und einfach zu pflegen. Bei Holz- Land Stoellger in Langenhagen gibt es derzeit attraktive Angebotspreise. Das ist in jedem Fall einen Besuch wert.

Tanja Piepho

