Die zwei schlanken, drei- und viergeschossigen Baukörper entstammen einem Architektenwettbewerb, den das Büro Heidenreich und Springer aus Berlin für sich entscheiden konnte. Aus der Tiefgarage führen Aufzüge direkt vor die Türen der Wohnungen.

Die Eigentumswohnungen gibt es mit zwei, drei oder vier Zimmern in Größen von 69 bis 153 Quadratmetern. Jede Wohnung verfügt über eine Loggia, einen Balkon oder eine Terrasse mit Gartenanteil. Hochwertiges Parkett, schöne Badkonzepte und Fußbodenheizung lassen keine Wünsche offen. Per Smartphone lässt sich die Haustechnik der Wohnung individuell steuern.

Die großzügigen Freianlagen sind parkartig angelegt. Die großen Bäume werden erhalten. Für einige, die dem Neubau weichen müssen, gibt es Ersatzpflanzungen. Mitten im gewachsenen Stadtteil ist die Nahversorgung sehr gut. Üppiges Grün prägt die Umgebung. Öffentliche Verkehrsmittel befinden sich in unmittelbarer Nähe. Gebäude und Gärten fügen sich elegant in die umliegende Bebauung ein und geben dem Stadtteil einen weiteren wertigen Akzent. Mehr als die Hälfte der Wohnungen ist bereits verkauft. Kurzentschlossene können noch in diesem Jahr ihre Zwei- oder Vier-Zimmer- Wohnung reservieren. Die Fertigstellung der gesamten Anlage ist für Herbst 2019 vorgesehen.

Tanja Piepho