Das Wohnquartier, das derzeit in Langenhagens Mitte wächst, beeindruckt schon jetzt durch eine ansprechende Architektur. Insgesamt 10 000 Quadratmeter des Neubaugebietes „Eichenpark“ hat sich die Saccullo Massivhaus GmbH gesichert, um dort sechs teils verklinkerte, teils verputzte Mehrfamilienhäuser hochzuziehen. Eingebettet sind die drei- und viergeschossigen Baukörper, in denen 91 Zwei- bis Vier-Zimmer-Eigentumswohnungen mit 57 bis 130 Quadratmetern Wohnfläche entstehen, in viel Grün. Der Clou sind die Penthousewohnungen, von denen noch eine Dreizimmerwohnung zum Verkauf steht.

Das neue Quartier in Langenhagen vereint viele Vorzüge. Langenhagens Zentrum liegt direkt in der Nachbarschaft, der hohe Energieeffizienzstandard hilft, Energie zu sparen. Quelle: Saccullo Massivhaus GmbH

Moderne Grundrisse und eine gehobene Ausstattung dürfen die künftigen Eigentümer in dem Neubau ebenso erwarten wie einen Fahrstuhl, der die Wohnungen und die 140 Stellplätze umfassende Tiefgarage verbindet. Der KfW-55-Energieeffizienzstandard des Hauses hilft, Energiekosten zu sparen, erhöht den Wohnkomfort und sorgt dafür, dass der Käufer von attraktiven Förderungen profitiert. Ins Erdgeschoss von ein oder zwei Baukörpern zieht Gewerbe ein, Einkaufsmöglichkeiten in einer gewachsenen Infrastruktur bietet aber auch Langenhagens Zentrum in direkter Nachbarschaft.

Die Saccullo Massivhaus GmbH plant und realisiert als Bauträger in der Region Hannovers seit 1998 Wohnimmobilien. Ziel des Unternehmens ist immer, die Möglichkeiten der Baukunst und Haustechnik im Kontext zu den Bauvorhaben optimal in Einklang zu bringen. Grundstücke werden mit Bedacht ausgewählt, architektonisch ansprechend und individuell, aber bezahlbar bebaut. Der Rohbau kann dienstags von 9 bis 13 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung auf dem Baufeld besichtigt werden. An diesen Tagen findet in dem Baubüro im grünen Container auch eine Beratung statt

Tanja Piepho