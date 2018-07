Frankfurt/Main

Hunde tragen häufig ein Halsband gegen Parasiten. Wer sein Tier baden lässt, sollte den Schutz aber unbedingt vorher abnehmen - denn sonst wird der Wirkstoff ans Wasser abgegeben, warnt der Bundesverband Praktizierender Tierärzte.

Ungeeignet zum Baden ist für Hunde Wildwasser, aber auch kanalisierte Flüsse sollte man meiden. An den Steilwänden finden die Tiere keinen Ausstieg mehr. Besser sind ausgewiesene Hundestrände oder kleine Seen und Teiche, in denen kein Hundeverbot herrscht.

dpa