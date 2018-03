Versteckte Eichhörnchennester auf dem Balkon nicht stören

Berlin. Wer die nächsten Tage seinen Balkon aufräumen möchte, sollte dies behutsam machen. Unter Decken, Polstern und Kissen könnten sich Nester von Eichhörnchen befinden, warnt die Organisation Aktion Tier.

Wer ein solches Nest mit Jungen findet, deckt es am besten wieder zu und legt es an die Ursprungsstelle zurück, damit die Mutter es wiederfindet. Wer die Eichhörnchenbabys berührt hat, muss sich keine Sorgen machen: Die Muttertiere stören sich nicht am menschlichen Geruch.

Auch die Balkonkästen vom Vorjahr sollte man erst vorsichtig untersuchen, bevor man die Pflanzen herausreißt. Befindet sich ein Nest mit Eichhörnchenjungen darin, arbeitet man lieber nicht weiter. Nach spätestens sechs Wochen wechselt die Eichhörnchenmutter mit ihrem Wurf in ein anderes Nest, und die Kästen können neu gestaltet werden.

dpa