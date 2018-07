Leipzig

Weich, saftig und herrlich schokoladig: Brownies! Damit es noch ein wenig nach Sommer schmeckt, bedient sich Bloggerin Aileen Kapitza zusätzlich am Himbeerstrauch und rührt zwei Hände voll unter eine leichte Frischkäsemasse, die sie über die Brownies streicht. Einfach lecker.

Kategorie: Gebäck

Zutaten für eine eckige Form (25 x 25 cm):

Für den Brownie-Grundteig:

100 g Butter,

200 g Zartbitterschokolade (70 Prozent),

120 g Rohrohrzucker,

60 g Dinkelvollkornmehl,

40 g Kakao,

2 Eier,

1/2 Teelöffel Natron,

1/4 Teelöffel Backpulver

Für die Käsemasse:

200 g Frischkäse,

200 g Magerquark,

2 Eier,

30 ml Ahornsirup,

250 g Himbeeren

Zubereitung:

1. Für den Brownie-Teig die Zartbitterschokolade in Stücke brechen, Butter in Stücke schneiden und in einer Schüssel (am besten aus Metall) über dem Wasserbad schmelzen. Zucker dazu geben und glatt rühren. Die Schokoladenmasse beiseite stellen und etwas abkühlen lassen.

2. Mehl mit Kakao, Natron und Backpulver mischen. Ofen auf 175°C vorheizen. Backform einfetten. Schokoladenmasse mit zwei Eiern kurz schaumig schlagen. Mehlmischung langsam unter die Schokoladenmasse rühren bis ein glatter Teig entsteht.

3. Brownie-Teig in die gefettete Backform geben. Für die Käsekuchen-Masse zwei Eier aufschlagen und mit dem Frischkäse und Quark glatt rühren, Ahornsirup dazugeben und abschmecken.

4. Himbeeren verlesen, waschen und unterheben, anschließend auf dem Brownie-Teig verteilen und glatt streichen. Mit einigen Himbeeren toppen.

5. Im Ofen auf mittlerer Schiene bei 175 Grad etwa 40 - 45 Minuten backen, bis die obere Schicht eine leicht goldbraune Färbung erhält. Die Form abkühlen lassen und die Himbeer-Cheesecake-Brownies vorsichtig in Stücke schneiden.

dpa