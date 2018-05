Hannover

Der Verein Deisterfreunde hat ein dreifaches Kunststück geschafft: Im lauschigen Höhenzug Deister, südlich von Hannover, haben Mountainbike-Fans drei attraktive Strecken angelegt. Im grünen Forst können die Biker in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden rasante Abfahrten und Sprünge proben. Mit dem Zweirad solche Herausforderungen zu meistern – das ist seit Jahren ein beliebtes Freizeitvergnügen für Jugendliche wie Erwachsene. Vielerorts sind in Niedersachsen solche Strecken – Downhill-Trails – entstanden. Die Deisterfreunde zeigen, dass sportliche Leidenschaft auch mit Umweltschutz und Fahrsicherheit zusammengehen kann. Die Trails im Deisterwald sind markiert und für Wanderer gesperrt. Wichtige Gebote: Biker und Fußgänger sind auf getrennten Pfaden unterwegs; die Trails werden umweltschonend angelegt und sind auf Sicherheit getrimmt. Die Deisterfreunde legen Wert auf gute Ausrüstung und beraten Mitglieder und andere Biker im Wald immer gern. Nur ganz bestimmte Bikes halten den Anforderungen stand; auch Schutzausrüstung wie Protektoren und Helm sind für die Freizeitsportler Pflicht. So gerüstet, geht dem Vergnügen nur noch eines voran: Training und vorsichtiges Ausprobieren. Mit ähnlicher Sorgfalt haben auch hannoversche Biker in der Eilenriede in Waldhausen ihren „Dreamline Pumptrack” angelegt. Geschickt aufgebaute Erdschanzen nutzen die Radsportler für große Sprünge. Übrigens: Wer im Harz Downhill-Strecken sucht, wird auf der Website des Harzer Tourismusverbandes fündig, Stichwortsuche: „Mountainbike“.

Marcel Schwarzenberger

Weitere Informationen unter

http://deisterfreun.de

http://www.facebook.com/PumptrackEilenriede

https://www.harzinfo.de