Ein ganz besonderes Erlebnis, das nur im Sommer möglich ist, ist der Besuch einer Freilichtbühne. Das ist Kulturgenuss pur unter schützendem Blätterdach bei lauen Sommertemperaturen. Wer dies erleben möchte, ist bei der Deister-Freilicht-Bühne in Barsinghausen bestens aufgehoben. Vor der eindrucksvollen Kulisse des alten Steinbruchs zeigen etliche Laiendarsteller auch in diesem Jahr ein Familien- und zwei Erwachsenenstücke. Das Musical „Die Legende von Mulan“ nach Motiven eines chinesischen Gedichtes ist für Groß und Klein ein Vergnügen, Regie führt Julia Gundlach: Die Geschichte dreht sich um das Mädchen Mulan im antiken China, das mit List, Tücke und Verstand etliche Abenteuer unbeschadet übersteht. Die Komödie „In 80 Tagen um die Welt“ nach einem Klassiker von Jules Verne ist eine der ganz großen Abenteuergeschichten der Menschheit. In Barsinghausen wird die Ge- schichte von Regisseur Ullrich Matthaeus inszeniert. Intendanten des dritten Stücks sind Timo Karasch und Annabell Reymann: „Der schwarze Abt“ (Edgar Wallace/Matthias Hahn) spielt in einer düsteren Abtei in der nebelverhangenen englischen Provinz und ist ein packendes und bis zuletzt spannendes Verwirrspiel rund um einen längst tot geglaubten Abt. Neu in der im Deister gelegenen Waldbühne mit rund 750 Plätzen sind die bequemen Schalensitze in allen Rängen.

Weitere Informationen unter

http://www.deister-freilicht-buehne.de