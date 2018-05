Insgesamt warten dort 125 Attraktionen auf Gäste, darunter 37 Fahrattraktionen von „Chill bis Thrill“. Allein sieben Achterbahnen begeistern von den Kids bis zu den Best Agern alle Besucher gleichermaßen. „Die Schlange von Midgard“, speziell für Familien, gehört ebenso dazu wie „Der Schwur des Kärnan“; einer der höchsten Coaster Europas mit einem weltweit einzigartigen Rückwärtsfreifall im Dunklen. Vier Liveshows sorgen für spannende und bezaubernde Momente. Neu in der Aquarena ist die Familienshow „Emmi, Pingi & Co und die versunkene Stadt“. Die beliebten Maskottchen bereiten zusammen mit Licht, Laser, Wasser und dem Geburtstagskind viel Vergnügen. Frisch im Programm dieser Saison ist auch die Varieté-Show „Timeess“, die ihre Zuschauer in die atemberaubende Welt der Artistik entführt. Im 4-D-Kino Cinema Fantastico wird jedes Jahr ein neuer Film präsentiert. 2018 darf das Publikum „The Son of Bigfoot“ bei einem herrlichen Abenteuerspaß begleiten. Drei Indoorspielplätze bieten Spaß für alle Altersgruppen. Die Nutzung des zehn Meter hohen Hochseilgartens mit 25 Übungen ist im Eintrittspreis enthalten. Was ist noch neu in dieser Saison? „Barcos del Mar“ ist eine wundervolle Kombination aus Schiff und Motorrad. Acht Motorräder samt Beiboot, aus Strandgut zusammengebaut, heben kreisförmig ab und können individuell gesteuert werden. Bikerkapitäne ab einer Körpergröße von 90 Zentimetern sind an Bord willkommen! Überhaupt geizt der Erlebnispark nicht mit maritimen Bezügen. Attraktionen und Fahrgeschäfte laden ein, sich in die Reiche des Nordens oder Klaus Störtebekers zu begeben. Und mit Liebe zum Detail und bester traditioneller Handwerkskunst baut der Hansa-Park auch seine Hommage an einen mittelalterlichen Städtebund stetig aus: „Hanse in Europa“. Das berühmte Holstentor aus Lübeck ist dort unter anderem erstanden; in dieser Saison stellt der Park das nicht minder berühmte Danziger Krantor sowie den Nachbau eines Krakauer Hauses fertig, das an das „polnische Florenz“ erinnern wird. Und nicht zu vergessen sind die beeindruckenden Events wie „Zeit der Schattenwesen“ und „Herbstzauber am Meer“.

