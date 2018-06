Hannover

Teils sind die Daten mit den identischen Ziffern seit Monaten ausgebucht. Für die Leiterin des Standesamts Braunschweig, Ursel Koch, ist klar: „Oft wählen Paare Schnapszahlen oder andere Daten mit speziellen Zahlenkombinationen wegen der Männer - die können sich das Hochzeitsdatum dann besser merken.“

In mehreren Städten bieten Standesbeamten an besonders beliebten Tagen mehr Trauungstermine an als sonst. In Braunschweig verheiratet das Standesamt am 18.08.2018 24 Paare statt acht wie sie dies normalerweise an Samstagen tun. In Göttingen sind an diesem Samstag zwei Standesbeamtinnen im Einsatz statt wie sonst an Samstagen eine. Trotzdem sind dann in den Standesämtern beider Städte alle Termine ausgebucht. Das ist etwa auch in Hannover und Oldenburg der Fall.

Doch wer kurzentschlossen ist, könnte auch Glück haben, sagt die Leiterin des Oldenburger Standesamtes. Immer wieder würden Paare kurzfristig absagen. Auch in Bremen gibt es noch freie Termine. Laut der Stadt gibt es dort keinen Ansturm auf die speziellen Daten.

Von dpa