Aktuelles Teure Fallen vermeiden - Drei Regeln für die Geldanlage Aktien, Zertifikate, Versicherungen, Sparpläne - die Liste an Finanzprodukten ist lang. Manche Produkte entpuppen sich im Nachhinein als teure Fallen. Mit drei einfachen Regeln können Anleger sich schützen.

Prof. Hartmut Walz forscht und lehrt an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein. Quelle: Hochschule Ludwigshafen am Rhein