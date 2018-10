Vorläufige Schulbegleitung für an Diabetes erkranktes Kind

Aktuelles Urteil - Vorläufige Schulbegleitung für an Diabetes erkranktes Kind Ein an Diabetes erkranktes Kind hat für eine Übergangszeit ein Anrecht auf eine ganztägige Schulbegleitung. Danach muss geprüft werden, ob und in welchem Umfang die Unterstützung weiterhin notwendig ist.

Ein an Diabetes Typ 1 erkranktes Mädchen pumpt Insulin durch den Katheter ihrer Insulinpumpe. Der Katheter wird in der Regel in Bauch, Oberschenkel oder Po gesetzt. Quelle: Jens Kalaene/Symbolbild