Noch nie waren Menschen so aufgeklärt darüber, was gesund für sie ist und was nicht. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie nicht mehr ihren Arzt oder Apotheker, sondern wissen oft selbst Bescheid. In zahlreichen Zeitschriften am Kiosk und noch mehr Informationsflyern in den Arztpraxen können sich Patienten heute bestens auf den neuesten Stand des medizinischen Fortschritts und der wirkungsvollsten Arzneimittel bringen.