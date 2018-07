Stuttgart

Ein Vollbart muss nicht regelmäßig nachgeschnitten werden. "Das Barthaar ist relativ robust. Es ist nicht so wie beim Kopfhaar, dass es da viel Spliss gibt", erklärt Jürgen Burkhardt vom Bartclub Belle Moustache in Stuttgart.

Für eine schöne Struktur und Linie ist aus Burkhardts Sicht aber regelmäßige Pflege mit Bartbürste und -öl nötig. Er rät, jeden Morgen etwas Öl in das Barthaar einzureiben und das Haar von oben schräg nach unten in Form zu bürsten. Seine Wahl würde auf eine Bürste mit Naturborsten fallen. Sie belebe die Gesichtshaut und verteile gleichzeitig das Öl gut im Bart.

Wollen Männer ihren Vollbart in Form bringen, sollten sie die Schnittkante auf der Wange in "einem schönen Bogen" machen, sagt Burkhardt. Und zwar von den Koteletten hin zum Oberlippenbart. Am Hals würde er eine Linie "vielleicht zwei Zentimeter unterhalb der Kinnkante ansetzen". Auf Dauer ist Wildwuchs kein Hingucker. "Es sieht nicht schön aus, wenn der Bart bis ins Hemd hineinwächst".

dpa