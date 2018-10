Der Trend zum praktischen wie gleichermaßen sportlich- dynamischen Fahrzeug erfährt mit dem Boom der SUVs einen seit Jahren anhaltenden Höhenflug. Mit dem markanten T-Roc hat Volkswagen nunmehr ein optisch äußerst imposantes Design entworfen, das insbesondere durch seine Zweifarbigkeit hervorsticht und dem Betrachter sogleich ins Auge fällt. Mit dem andersfarbigen Dach unterstreicht das Kompakt-SUV zudem die Individualität seiner Insassen. Diese dürfen nicht nur auf eine Vielzahl an Assistenz- und Sicherheitssystemen (wie zum Beispiel dem serienmäßigen Notrufknopf) vertrauen, sondern genießen zudem einen komfortablen und großzügigen Innenraum. Für Familien- und Freizeitaktivitäten steht ein geräumiger Kofferraum zur Verfügung, der Ihre Einkäufe, Sportgeräte und auch das Urlaubsgepäck sicher verstaut. Als Zwischenstufe zwischen dem seit Jahrzehnten beliebten Golf und dem größeren Bruder Tiguan spricht der neue VW T-Roc junge Familien wie jung gebliebene Silver Ager gleichermaßen an. Lassen Sie sich bei einer Probefahrt überzeugen!

Dass Volkswagen ungeachtet aller Diskussionen um drohende Fahrverbote für Dieselfahrzeuge weiterhin auf den Selbstzünder setzt, hat nachvollziehbare Gründe: Der geringe Verbrauch und die niedrigeren Kraftstoffkosten sprechen hierbei eindeutig für den T-Roc TDI. Die aktuelle Verfügbarkeit der Dieselmodelle ist ein weiteres Argument, denn die Bestellung einiger Benzinmodelle verzögert sich derzeit aufgrund der Umstellung auf den weltweit neuen WLTP-Verbrauchszyklus. Die Volkswagen Automobile Hannover & Region GmbH bietet ihren Kunden daher großzügige Preisvorteile und Prämien für alle Dieselmodelle an – eine gute Gelegenheit für Schnellentschlossene. Die aktuellen Diesel-Lagerfahrzeuge sind nämlich sofort verfügbar und können zudem deutlich unter dem Listenpreis erworben werden. Volkswagen gewährt überdies für alle Leasing- und Autocredit-Fahrzeuge eine Rücknahmegarantie. Sollte es zu einem Fahrverbot für Dieselfahrzeuge kommen, so werden diese von Ihrem Volkswagen-Händler problemlos zurückgenommen.

Nutzfahrzeug-Verkauf: Volkswagen in Langenhagen ist einer von zwei Standorten, an denen Gewerbekunden neue und gebrauchte Nutzfahrzeuge vorfinden. Quelle: Volkswagen Hannover (GmbH)

Mit ihren fünf Standorten bietet die Volkswagen Automobile Hannover & Region GmbH, die zur Volkswagen Group Retail Deutschland zugehörig ist, ein flächendeckendes Händlernetz. Drei Standorte in der Stadt Hannover und zwei weitere in der Region Hannover laden zur Besichtigung und Probefahrt des neuen T-Roc ein. Zusätzlich zu diesen fünf Standorten verfügt die Volkswagen Automobile Hannover & Region GmbH über einen Teileexpress sowie eine eigene Waschstraße in Burgwedel. Rund 650 Mitarbeiter, davon fast 100 Auszubildende, kümmern sich an den fünf Standorten um Ihren Volkswagen. Doch nicht nur Privatkunden, sondern auch Gewerbetreibende werden beim Nutzfahrzeug-Verkauf in Langenhagen und bei Bischoff & Hamel fündig. Darüber hinaus können Kunden den VW-Nutzfahrzeugservice in Lehrte, in Langenhagen, in der Podbielskistraße, bei Bischoff & Hamel sowie in der Nordstadt in Anspruch nehmen. Und auch die Kunden der Volkswagen-Töchter wissen ihr Fahrzeug in guten Händen: Den Audi-Service finden Sie in Lehrte und bei Bischoff & Hamel. Skoda-Fahrer dürfen sich an den Standorten in Lehrte und in der Nordstadt willkommen fühlen und der Seat-Service wird ebenfalls in Lehrte angeboten. In der Großkundenabteilung in der Podbielskistraße finden Flottenmanager kompetente Ansprechpartner. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an einem unserer fünf Standorte in Hannover und der Region Hannover!

