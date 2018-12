MADS Mietradanbieter - Welche Daten sammelt Mobike? Jetzt untersuchen Datenschützer den chinesischen Mietradanbieter. Dabei geht es um die Frage welche Daten gesammelt und ob diese weitergeben werden dürfen.

Die orangefarbenen Räder stehen in Massen in der Stadt, wie hier am Braunschweiger Platz. Quelle: Conrad von Meding