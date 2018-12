Hannover

Muntere Kanufahrten auf Leine und Ihme erfreuen sich an Wochenenden bei sonnigem Wetter großer Beliebtheit – doch dem Stadtsportbund ( SSB) und Ratspolitikern ist der Kanu-Kommerz inzwischen ein Dorn im Auge. Das ist am Montag im Sportausschuss deutlich geworden. „Im Grunde geht es hier nicht um Sport, sondern um Sauftouren“, sagte SSB-Präsidentin Rita Girschikofsky in der Sitzung und erntete Zustimmung aus der Ratspolitik.

Rund um das Sportleistungszentrum am Maschsee parken Kanu-Anbieter oft etliche Bootsanhänger und versperren Radlern und Autofahrern den Weg. „Die Kanu-Touristen können ihre Boote kaum steuern, fahren in die Uferböschung und lassen ihren Müll liegen“, erzählt André Zingler, Ratsherr der Linken und Kanusportler. Viele seien tatsächlich betrunken unterwegs. Manche erleichterten sich am Ufer.

Die SPD fordert die Stadtverwaltung auf, den Kanuvermietern Gebühren für die Nutzung von Anlegestellen abzuknöpfen. „Es kann nicht sein, dass die Stege umsonst angeboten werden“, sagt SPD-Ratsfrau Peggy Keller. Die AfD schlägt vor, Parkgebühren für die Bootsanhänger zu erheben. Die FDP meint: Der Kanutourismus lasse sich nicht vertreiben, also müsse die Stadt mit den Anbietern verhandeln. Das habe man bereits getan, versichert Hilke Bergerstock vom Grünflächenamt in der Sitzung. Aber die Gespräche seien im Sande verlaufen.

Parallel überlegt die Stadt, welche Bootsanleger an Leine und Ihme ausgebaut werden könnten. Vor allem die Anlegestelle des Zentrums für Hochschulsport nahe dem Bremer Damm scheint der Verwaltung ein vielversprechender Ort zu sein. Das sieht auch die SPD so. „Hier gibt es viele Parkplätze und eine Anbindung ans Wohnviertel“, sagt SPD-Sportpolitiker Angelo Alter. Klar sei aber, dass der Steg für hannoversche Freizeitsportler und nicht für Kanu-Touristen ausgebaut wird.

Von Andreas Schinkel