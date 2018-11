Engelschoff

Ein 22-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall nahe Engelschoff (Landkreis Stade) gestorben. Der Mann war am Dienstag aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Transporter nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Einsatzkräfte hätten den Mann aus dem komplett zerstörten Fahrerhaus befreien müssen. Er sei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Die 17 Jahre alte Beifahrerin sei leicht verletzt worden.

Die Kreisstraße 62 war etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Von RND/dpa