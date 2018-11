Oldenburg

Ein 29-jähriger Mann hat mit einem Luftgewehr mehrmals in Oldenburg auf eine Bushaltestelle geschossen. Zwei junge Männer, die in der Haltestelle auf den Bus warteten, alarmierten die Polizei, als sie am späten Dienstagabend zischende Geräusche und darauf Einschläge in der Glasfassade des Bushäuschens wahrnahmen. Auf dem Balkon eines Hauses auf der gegenüberliegenden Seite hätten sie dann eine Person mit einem Luftgewehr gesehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizei ging der Sache nach und traf in der angegebenen Wohnung den 29 Jahre alten Mann an. Dieser räumte auch ein, die Schüsse abgegeben zu haben. Die Beamten stellten die Waffe und Munition sicher und leiteten Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ein.

Von RND/dpa