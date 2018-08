Coppenbrügge

Eine 41 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall in Coppenbrügge im Landkreis Hameln-Pyrmont gestorben. Die Autofahrerin sei am Freitag von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau aus Coppenbrügge sei noch am Ort gestorben. Ihr Auto habe durch den schweren Aufprall Feuer gefangen und sei komplett ausgebrannt.

Die Einsatzkräfte sperrten die Landstraße für rund drei Stunden ab. Die Unfallursache sei derzeit noch unklar.

Von RND/dpa