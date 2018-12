Laatzen

Ein 46-jähriger Reiter ist in Laatzen (Landkreis Hameln-Pyrmont) von seinem Pferd gefallen und tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, war der Mann am Nachmittag mit seiner 41-jährigen Lebensgefährtin unterwegs. Plötzlich habe das Pferd an einem Feldgraben den Halt verloren. Der 46-jährige stürzte in den Graben und fiel auf die Seite.

Für den Reiter kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort.

Das Pferd konnte nicht aufstehen und konnte erst mit Hilfe der Rettungskräfte wieder aufgerichtet werden.

