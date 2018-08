Bramsche

Ein Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen hat auf der Autobahn 1 im Landkreis Osnabrück am Samstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Nach Angaben der Verkehrsleitzeintrale staute sich der Verkehr am Morgen in Richtung Bremen auf rund sechs Kilometern. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Ein Autofahrer hatte zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden der Polizei zufolge beim Spurwechsel einen Lastwagen übersehen und war in dessen Heck gefahren. Der Lkw geriet daraufhin ins Schleudern und stürzte teilweise in den Straßengraben.

Die Autobahn musste für die Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle auf eine Spur begrenzt werden. Bei dem Unfall habe der Lastwagen Teile seiner Ladung verloren, weshalb sich die Aufräumarbeiten noch länger hinziehen könnten, teilte eine Polizeisprecherin mit. Über die Schwere der Verletzungen der beiden Fahrer konnte die Polizei keine Angaben machen.



Von RND/dpa