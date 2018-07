Röhrse

Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstag auf der Autobahn 2 in Röhrse das Stau-Ende vor der Baustelle übersehen. Wie die Peiner Allgemeine Zeitung berichtet, erklärt ein Sprecher der Autobahnpolizei Braunschweig: „Der Fahrer wollte noch ausweichen, um nicht mit dem vor ihm stehen Lastwagen zu kollidieren.“ Doch das gelang nicht. Beim Vorbeifahren hat der Lkw die Plane des Anhängers des Lastwagens aufgeschlitzt - „und jetzt liegen 25 Tonnen Getränkeflaschen aus Plastik auf der Fahrbahn, die der Laster geladen hatte“.

Die Flaschen mussten weggeschafft werden. Solange führte die Polizei den Verkehr in Richtung Hannover einspurig über die Überholspur an der Unfallstelle vorbei. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der kilometerlange Stau dauerte wegen der Flaschen-Entfernung bis zum Mittag an. Bereits am Mittwoch hatte es zwei Lkw-Unfälle auf der A2 bei Peine gegeben.

Von Thomas Kröger